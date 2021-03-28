Премьер Словакии предложил главе Минфина поменяться должностями

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что предложил главе Минфина Эдуарду Гегеру поменяться должностями, чтобы разрешить возникший в стране правительственный кризис, возникший из-за поставок российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает издание Aktuality.

В свою очередь, Гегер заявил о готовности возглавить кабинет министров и встретиться с руководством других партий правящей коалиции, которые уже предварительно согласились с таким вариантом разрешения правительственного кризиса. В ближайшее время он обратится к президенту Зузане Чапутовой с просьбой принять его для обсуждения «рокировки» в правительстве.

Ранее правящая коалиция Словакии распалась из-за скандала, вызванного поставками в страну российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент страны Зузана Чапутова. 6 марта Матович заявил, что не вернет препарат обратно. 12 марта на фоне скандала с должности сняли главу минздрава страны Марека Крайчи.