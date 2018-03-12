Смерть журналиста в Словакии привела к массовым отставкам во власти

Вице-премьер и министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк объявил об отставке на фоне давления общества и оппозиции после убийства журналиста Яна Куцияка. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает iDNES.cz.

Глава МВД заявил, что для него крайне важно, чтобы убийство было расследовано, а виновные предстали перед судом. «Между тем, эмоции достигли абсолютного максимума. Я ощущаю взгляды наших партнеров по коалиции, поэтому думаю, что должен сделать все, чтобы страна была стабильной. Вот почему я решил уйти в отставку», — сказал Калиняк.

По его словам, это добровольное решение, о нем уже сообщено премьер-министру, председателям партий и коллегам. Будет ли политик оставаться членом парламента, неизвестно. Ранее Калиняк отказывался уйти с поста. Он занимает должность главы МВД с 2012 года, а также работал на ней в 2006-2010 годах.

Как передает Euronews, в минувшие выходные в Братиславе и 50 других городах Словакии прошли крупнейшие за 30 лет митинги. Протестующие потребовали отставки Калиняка и премьер-министра Роберта Фицо, а также объявления досрочных парламентских выборов.

До этого в отставку подали несколько чиновников, а также министр культуры страны Марек Мадьярич.

О смерти 27-летнего журналиста Яна Куцияка и его подруги Мартины Кушнировой стало известно 25 февраля. Тела с огнестрельными ранениями обнаружили в их доме недалеко от Братиславы. Сообщалось, что молодой человек вел расследование возможных связей словацких политиков и итальянской мафии. В полиции заявляли, что убийство может быть связано с его журналистской деятельностью.

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