Украинского полковника обвинили в организации убийства оператора Первого канала

Следственный комитет России заочно предъявил украинскому полковнику Николаю Маломену обвинение в организации убийства оператора Первого канала Анатолия Кляна. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщается на сайте ведомства.

В июне 2014 года Маломен, командир дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка воздушного командования «Центр» Вооруженных сил Украины (ВСУ), выдал подчиненным, дислоцированным на территории войсковой части между городом Авдеевка и селом Спартак Ясиноватовского района, огнестрельное оружие и боеприпасы. Он отдал приказ без предупреждения открывать огонь на поражение в случае приближения к расположению вооруженных или гражданских лиц.

В ночь на 30 июня к КПП подъехал автобус, на котором приехали матери военнослужащих срочной службы. Они хотели провести переговоры о возвращении домой сыновей, не желавших участвовать в боевых действиях. Вместе с ними находились журналисты российских и украинских телеканалов, в том числе Анатолий Клян.

Маломен знал, что в автобусе находятся невооруженные люди, однако дважды отдал подчиненным приказ вести прицельную стрельбу. Военнослужащие несколько раз выстрелили в сторону матерей и журналистов. Среди раненых оказался Клян, скончавшийся в машине скорой помощи.

В СК РФ добавили, что работа по установлению иных соучастников этого и прочих преступлений, совершенных украинскими военнослужащими против россиян, продолжается.

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