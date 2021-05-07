Россия потребовала от Словакии извинений за ложь о «Спутнике V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал у словацкого регулятора SUKL принести публичные извинения за распространение недостоверных сведений о «Спутнике V». Об этом сообщает «Интерфакс».

РФПИ напомнил, что министерство здравоохранения Словакии подтвердило надежность «Спутника V» после испытаний, проведенных в лаборатории, сертифицированной Евросоюзом в Венгрии.

Ранее словацкий регулятор утверждал, что по характеристикам полученная вакцина не соответствует той, результаты испытаний которой опубликованы в журнале Lancet. Это заявление основано на испытании вакцины словацкой лабораторией, несертифицированной ЕС для проведения подобных испытаний.

В апреле РФПИ попросил Словакию вернуть предоставленную вакцину «Спутник V» из-за многочисленных нарушений контрактов. Так, словацкий Государственный институт по контролю за наркотиками провел тестирование российской вакцины в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС, хотя такие были доступны. В фонде подчеркнули, что заявление словацкого регулятора о том, что вакцина, доставленная в Словакию, не идентична той, которая прошла клинические испытания, являются ложными. 7 мая венгерская лаборатория подтвердила надежность партии российской вакцины, поступившей в Словакию.