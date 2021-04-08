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Россия потребовала от Словакии вернуть поставленный «Спутник V»

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал вернуть партию вакцины «Спутник V», поставленную в Словакию, из-за нарушения контракта. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Согласно сообщению, лаборатория, где тестировалась поставленная из России вакцина, не входит в сеть официальных учреждений Евросоюза по контролю за лекарствами.

РФПИ направил правительству Словакии запрос о тестировании вакцины в сертифицированной лаборатории, а также 6 апреля 2021 года направил письмо с просьбой «вернуть вакцину в связи с многочисленными нарушениями контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах».

Ранее сообщалось, что в Словакии разогрелся политический кризис из-за поставок в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент Чапутова. Однако премьер-министр Иван Матович заявил, что не вернет препарат обратно. 30 марта правительство Словакии под руководством Матовича ушло в отставку

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