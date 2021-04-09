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Песков прокомментировал ситуацию со «Спутником V» в Словакии

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Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Ситуация c российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в Словакии не подрывает доверие к лекарственному средству в Евросоюзе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС в пятницу, 9 апреля.

По его словам, в Словакии сложилась «малопонятная история с лабораторией», которая тестировала партию вакцины.

«Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет. Что называется, другим странам больше достанется», — заключил он.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал вернуть партию вакцины «Спутник V», поставленную в Словакию, из-за нарушения контракта.

Ранее сообщалось, что в Словакии разгорелся политический кризис из-за поставок в страну «Спутника V». Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования российского препарата выступила и президент страны Зузана Чапутова. В конце марта правительство Словакии под руководством Игоря Матовича ушло в отставку.

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