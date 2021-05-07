Венгрия подтвердила надежность полученной Словакией партии «Спутника V»

Венгерская лаборатория подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», партия которой поступила в Словакию 1 марта. Об этом заявил глава словацкого министерства здравоохранения Владимир Ленгварски, выступление которого транслировал телеканал ТА-3, передает РИА Новости.

По его словам, вакцина «Спутник V» успешно прошла тестирование и результаты исследования доказали ее надежность.

Ранее из-за поставок в стране разгорелся политический кризис. Глава МИД Словакии Иван Корчок осудил бывшего премьер-министра Игоря Матовича, который лично встречал первую партию вакцины в аэропорту. Утверждалось, что о своих действиях Матович не проинформировал президента республики и своих коллег.

Решение стоило Матовичу должности. В конце марта правительство Словакии под его руководством ушло в отставку.

8 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) из-за ряда нарушений контрактапотребовал вернуть партию вакцины «Спутник V», поставленную в Словакию. Позднее в России объявили о проведении экспертизы данной партии вакцины. По окончании контроля планируется принять решение об использовании «Спутника V» в Словакии.