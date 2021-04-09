Вице-премьер Словакии рассказал о влиятельных врагах «Спутника V»

У российской вакцины «Спутник V» много влиятельных врагов в Словакии — для них вопрос вакцины является инструментом гибридной войны. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович в выступлении по телевидению, сообщает ТАСС.

«Они использовали эту вакцину как гибридное оружие, чтобы снять с поста министра здравоохранения и меня с поста премьера», — рассказал Матович.

Он добавил, что не сомневается в качестве вакцины. Ее поставка могла бы ускорить процесс массовой вакцинации словаков на 40 процентов, а примерно 500 тысяч из 5,5 миллиона жителей страны хотели бы привиться только российским препаратом.

8 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал вернуть партию вакцины «Спутник V», поставленную в Словакию, из-за нарушения контракта.

Ранее сообщалось, что в Словакии разгорелся политический кризис из-за поставок в страну «Спутника V». Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования российского препарата выступила и президент страны Зузана Чапутова. В конце марта правительство Словакии под руководством Игоря Матовича ушло в отставку.