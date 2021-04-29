Словакия опубликовала договор о покупке «Спутника V»

Минздрав Словакии опубликовал договор о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что президент страны Зузана Чапутова настаивала на обнародовании документа. Как отмечает РИА Новости, публикация соглашения является обязательным условием при вынесении решения о применении вакцины в Словакии.

Ранее глава словацкого Минздрава Владимир Ленгварский заявил, что текст договора будет опубликован даже в случае несогласия России.

В Словакии из-за поставок в страну «Спутника V» разгорелся политический кризис. Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования российского препарата выступила и президент страны Зузана Чапутова. В конце марта правительство Словакии под руководством Игоря Матовича ушло в отставку.