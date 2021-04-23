Словакия захотела опубликовать договор о «Спутнике V» без согласия России

Минздрав Словакии опубликует текст договора о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» даже в случае несогласия России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Владимира Ленгварского.

Министр отметил, что соглашение будет опубликовано, а дальнейшая информация станет известна после выражения своей позиции российской стороной. По его словам, заявления со стороны России он готов ждать «максимально несколько дней».

8 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) из-за нарушения контракта потребовал вернуть партию вакцины «Спутник V», поставленную в Словакию.

Ранее сообщалось, что в Словакии разгорелся политический кризис из-за поставок в страну «Спутника V». Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования российского препарата выступила и президент страны Зузана Чапутова. В конце марта правительство Словакии под руководством Игоря Матовича ушло в отставку.