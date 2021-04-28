Россия проведет экспертизу закупленной Словакией партии «Спутника V»

Россия проведет экспертизу закупленной Словакией партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

Препарат возьмут на один месяц для экспертизы.

«Российская сторона возьмет в четверг на один месяц для собственного контроля 600 доз из первой партии вакцины "Спутник" (поступившей в республику 1 марта). Окончательное решение об использовании российской вакцины в Словакии будет принято по окончании данного контроля», — говорится в сообщении.

8 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) из-за ряда нарушений контракта потребовал вернуть партию вакцины «Спутник V», поставленную в Словакию.

В Словакии разгорелся политический кризис из-за поставок в страну «Спутника V». Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования российского препарата выступила и президент страны Зузана Чапутова. В конце марта правительство Словакии под руководством Игоря Матовича ушло в отставку.