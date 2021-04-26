Лидеры Польши, Словакии и Венгрии осудили Россию

Лидеры Польши, Словакии, Венгрии и Чехии осудили реакцию России на высылку своих дипломатов в связи со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Такое заявление было опубликовано на сайте польского премьер-министра по итогам саммита Вишеградской группы, объединяющей четыре центральноевропейских государства.

Материалы по теме Россия ввела санкции против США Черный список американских чиновников и высылка дипломатов — чем Москва ответила Вашингтону Россия выслала 20 чешских дипломатов Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага

Премьер-министры четырех стран раскритиковали «несоразмерные меры» в ответ на высылку Чехией российских дипломатов. Согласно заявлению, подобный шаг Праги расценивается как «полностью обоснованное решение», и три других государства готовы предоставить Чехии свою консульскую и дипломатическую поддержку.

«Вместе с премьер-министром Чехии мы решительно осуждаем незаконные и насильственные действия, совершенные российскими спецслужбами. Мы не позволим этим действиям расколоть Европу», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил срочно созвать саммит Вишеградской группы. Мероприятие прошло в онлайн-формате 26 апреля. Из четырех стран Вишеградской группы только Венгрия после заявлений Чехии не высылала сотрудников диппредставительства России.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия «обменялись» высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По версии Праги, за день на подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления Сергея Скрипаля.