Мир
 
Последние новости
Россиянина отдали под суд за сексуальное насилие над 25 девочками
В ВОЗ заявили о «мягком снижении» заболеваемости COVID-19 в России
Удаление футболиста ЦСКА в дерби со «Спартаком» признали ошибочным
Экс-супруг захотел отсудить у Пелагеи половину гонораров
Пенсионеры попросили у Петербурга вернуть пять миллиардов рублей
Китай «уничтожил» корабль США сверхзвуковой ракетой
Лавров допустил обстановку хуже холодной войны в отношениях с США
Опубликовано видео прощальной песни погибших подводников из Индонезии
Вице-премьер правительства заявил о слишком большом числе регионов России
Новости партнеров
Прослушать новость

Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Послов Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом ТАСС рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Встреча с дипломатами запланирована на среду, 28 апреля.

Ранее страны Прибалтики приняли решение выслать нескольких российских дипломатов. Эстония заявила, что дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб. Латвия и Литва объяснили, что сотрудники российского посольства «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». До этого о высылке российских дипломатов объявили также США, Болгария, Украина, Польша и Словакия.

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лидеры Польши, Словакии и Венгрии осудили Россию
Чехия поблагодарила страны Прибалтики за солидарность в ситуации с Россией
Эстония выслала российского дипломата