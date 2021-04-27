Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД

Послов Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом ТАСС рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Встреча с дипломатами запланирована на среду, 28 апреля.

Ранее страны Прибалтики приняли решение выслать нескольких российских дипломатов. Эстония заявила, что дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб. Латвия и Литва объяснили, что сотрудники российского посольства «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». До этого о высылке российских дипломатов объявили также США, Болгария, Украина, Польша и Словакия.

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.