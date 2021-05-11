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Бахрейн одобрил экстренное использование «Спутника Лайт»

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Фото: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / РИА Новости

Королевство Бахрейн одобрило экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято на основе данных о вакцине и исследований, доказавших ее высокую эффективность.

Бахрейн зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры в феврале.

Сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. На данный момент прививку в основном делают им.
После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Ее эффективность составляет 79,4 процента, что превышает показатели многих вакцин с двумя компонентами.

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