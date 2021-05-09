Российским «Спутником Лайт» заинтересовались за границей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на российскую вакцину «Спутник Лайт» уже оставляют заявки в других странах. О большом зарубежном интересе к однокомпонентной вакцине от коронавируса он рассказал в разговоре с РИА Новости.

Хотя «Спутник Лайт» получил регистрацию всего несколько дней назад, им уже успели серьезно заинтересоваться за границей, подчеркнул Мурашко. Однако он не сказал, в каких конкретно странах оставили заявку.

Новый препарат представляет собой первый компонент «Спутника V» — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).

НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ запустили глобальное тестирование эффективности «Спутника Лайт» 21 февраля, а официальная регистрация вакцины состоялась 6 мая. Согласно представленным данным, эффективность препарата составила 79,4 процента, что превышает показатели многих вакцин с двумя компонентами.