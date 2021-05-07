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Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

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Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Минздрав России обновил перечень рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ТАСС.

В новую версию, в частности, включены вакцины «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт», зарегистрированная 6 мая. Кроме того, из списка рекомендуемых препаратов для лечения исключен гидроксихлорохин.

Как объяснял главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов, временные методические рекомендации были разработаны, чтобы информационно поддержать медиков, помогающим пациентам с коронавирусом. По его словам, рабочая группа постоянно изучает рекомендации других стран и анализирует российский опыт, а особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии.

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