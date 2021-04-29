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Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса

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Фото: Globallookpress

Рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Об этом сообщил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов, передает РИА Новости.

Чуланов объяснил, что временные методические рекомендации были разработаны, чтобы информационно поддержат медиков, помогающим пациентам с коронавирусом. По его словам, рабочая группа постоянно изучает рекомендации других стран и анализирует российский опыт. Особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии. В разработке участвуют ведущие специалисты из разных областей медицины.

Работа по созданию рекомендаций стартовала еще в начале 2020 года, их первую версию утвердили более чем за два месяца до выявления первых случаев коронавируса среди россиян. «Это позволило заблаговременно подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам с COVID-19», — сказал Чуланов.

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