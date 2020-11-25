Врач описал американскую схему лечения COVID-19

Согласно американским рекомендациям по лечению коронавирусной инфекции, при легком течении COVID-19 ее не нужно лечить с помощью специальных препаратов, в том числе антибиотиков. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кардиолог, терапевт, советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

«В последних американских рекомендациях четко написано, что для легких форм ковида лечения не существует. При бессимптомной форме вообще не нужно ничего употреблять. При легком течении болезни, когда нет одышки и температура не превышает 38,5, стоит принимать препараты, снимающие неприятные симптомы. Это могут быть жаропонижающие и препараты от кашля», — сказал врач.

Ашихмин подчеркнул, что не существует препаратов, которые могли бы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. «Не надо использовать никакие противовирусные, иммуномодуляторы и биологически активные добавки», — уверен он.

Также Ашихмин рассказал, что самые опасные симптомы, при которых стоит вызывать скорую помощь — не спадающая несколько дней высокая температура и одышка.