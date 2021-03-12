ВОЗ одобрила третью вакцину против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения вакцину, разработанную Janssen-Cilag — подразделением американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом организация сообщила в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«С каждым новым безопасным и эффективным инструментом для борьбы с COVID-19 мы становимся на шаг ближе к победе над пандемией», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Глава организации призвал правительства и фармацевтические компании наращивать производственные мощности и выполнять свои обязательства для того, чтобы доступ к препаратам получили люди во всех странах.

Препарат стал уже третьей вакциной, одобренной ВОЗ. 31 декабря организация одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech, а 15 февраля — вакцину шведско-британской компании AstraZeneca.

11 марта вакцину Johnson & Johnson одобрил Европейский лекарственный регулятор (ЕМА). Также эту вакцину одобрили в США, Канаде и Бахрейне, идут испытания в ЮАР. Главное отличие препарата Johnson & Johnson от конкурентов состоит в том, что для вакцинации нужны не две, а всего лишь одна доза.