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ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca

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Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину шведско-британской компании AstraZeneca для экстренного применения. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в официальном YouTube-аккаунте ВОЗ.

«Сегодня ВОЗ одобрила два варианта вакцины разработки Оксфордского университета и компании AstraZeneca для экстренного применения», — заявил Тедрос. По его словам, тем самым организация разрешила распространение этого препарата по всему миру с помощью механизма COVAX, созданного для обеспечения доступности вакцин.

Один из вариантов вакцины производится южнокорейской компанией SKBio, а другой — индийским Serum Institute of India. Обе компании производят один и тот же препарат, но так как они используют разные производственные площадки, потребовались отдельные проверки и разрешения, пояснил Тедрос.

Ранее стало известно, что Испания и Южная Корея отказались от использования вакцины AstraZeneca для пожилых пациентов. В Южной Африке проблема с вакциной AstraZeneca оказалась еще острее: ученые усомнились в том, что она эффективна против распространенного там штамма вируса, и приостановили вакцинацию на время дополнительных исследований.

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