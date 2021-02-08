ЮАР приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca

Власти ЮАР приостановили реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе, передает Reuters.

Он пояснил, что исследования показали низкую эффективность этой вакцины в отношении южноафриканского штамма вируса. Теперь власти намерены дождаться от производителя дальнейших рекомендаций.

Тем не менее, уточнил министр, программа вакцинации не сворачивается. «Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, вакцины Pfizer. Сотрудникам сферы здравоохранения будут доступны эти вакцины», — заявил он.

Южная Африка ранее закупила миллион доз вакцины. При этом контракт был заключен еще до того, как были опубликованы

результаты испытаний.

О том, что британская вакцина оказалась неэффективной против штамма COVID-19 из ЮАР, стало известно 7 февраля. Financial Times проанализировало результаты на две тысячи человек, и оказалось, что инъекция вакцины от AstraZeneca, вероятно, не обеспечивает защиту при легком и умеренном течение болезни, вызванной вирусом из ЮАР. При этом эффективность препарата против тяжелой формы болезни и влияние ее на смертность при заражении южноафриканским штаммом пока не исследованы.