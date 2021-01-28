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Коронавирус из Южной Африки добрался до США

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Фото: John Tlumacki / The Boston Globe via Getty Images

Штамм коронавируса из Южной Африки добрался до США: в штате Южная Каролина обнаружили первых зараженных. Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения штата (DHEC).

Речь идет о двух больных, их личности не разглашаются. Пока что эксперты не знают, как именно они заразились южноафриканским штаммом.

«Появление этого штамма SARS-CoV-2 — важное напоминание о том, что бой против этого смертельного вируса далеко не окончен. Пока новые вакцины против коронавируса в разработке, наши запасы ограничены. Поэтому мы должны решиться на этот бой», — заявил временный директор департамента.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи уже говорил, что мутация коронавируса, обнаруженная ранее в Южной Африке, беспокоит страну больше, чем британский коронавирус.

Новый штамм коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря. Ученые выявили прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания.

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