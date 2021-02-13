Британскую вакцину от коронавируса протестируют на детях

Оксфордский университет проведет тестирование совместной с AstraZeneca вакцины от коронавируса на детях от 6 до 17 лет. Об этом сообщается на сайте университета.

Британский университет начинает исследование безопасности вакцины ChAdOx1 nCoV-19 в трех центрах в Лондоне, Саутгемптоне и Бристоле. Предыдущие испытания показали ее безопасность для взрослых, отмечается в сообщении. В исследовании будут участвовать 300 волонтеров, 240 из которых получат вакцину. Первые прививки будут сделаны уже в феврале.

Ранее AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222 и российского препарата «Спутник V». AZD1222 была разработана совместно с учеными Оксфордского университета на основе аденовирусного вектора — генетически модифицированного аденовируса. Аденовирусные векторы со встроенным коронавирусным S-белком также лежат в основе двухкомпонентной вакцины «Спутник V».