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Еще одна страна решила не прививать пожилых вакциной AstraZeneca

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Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южная Корея стала еще одной страной, решившей не прививать пожилых граждан вакциной компании AstraZeneca. Об этом сообщает местное агентство «Ёнхап».

Вакцинация препаратом шведско-британской компании начнется в Южной Корее с 26 февраля. Первые в очереди — наиболее уязвимые группы населения, включая сотрудников и постояльцев домов престарелых, санаториев и реабилитационных центров.

Южнокорейское правительство планировало вакцинировать 760 тысяч медиков и пожилых людей в феврале-марте. Однако решение властей временно не прививать граждан старше 65 лет может привести к срыву планов, отмечает издание.

Ранее от использования вакцины AstraZeneca для пожилых пациентов отказалась Испания, препарат получат только испанцы младше 55 лет. Министерство здравоохранения страны таким образом согласилось с рекомендациями врачей из других европейских государств: они считают, что данных о ее эффективности и безопасности в отношении пациентов старшего возраста недостаточно.

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