Еще одна страна решила не прививать пожилых вакциной AstraZeneca

Южная Корея стала еще одной страной, решившей не прививать пожилых граждан вакциной компании AstraZeneca. Об этом сообщает местное агентство «Ёнхап».

Вакцинация препаратом шведско-британской компании начнется в Южной Корее с 26 февраля. Первые в очереди — наиболее уязвимые группы населения, включая сотрудников и постояльцев домов престарелых, санаториев и реабилитационных центров.

Южнокорейское правительство планировало вакцинировать 760 тысяч медиков и пожилых людей в феврале-марте. Однако решение властей временно не прививать граждан старше 65 лет может привести к срыву планов, отмечает издание.

Ранее от использования вакцины AstraZeneca для пожилых пациентов отказалась Испания, препарат получат только испанцы младше 55 лет. Министерство здравоохранения страны таким образом согласилось с рекомендациями врачей из других европейских государств: они считают, что данных о ее эффективности и безопасности в отношении пациентов старшего возраста недостаточно.