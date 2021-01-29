Эксперты посоветовали не ставить вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Эксперты из постоянного комитета по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии посоветовали не ставить вакцину от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca людям старше 65 лет. Об этом пишет Deutsche Welle.

Специалисты подтвердили, что препарат можно ставить людям в возрасте от 18 до 64 лет. Однако данных о том, что он будет эффективным для людей старше 65 лет, недостаточно.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) примет решение об использовании вакцины AstraZeneca 29 января, отмечает Deutsche Welle. Сейчас его активно используют в прививочной кампании в Великобритании, в том числе для пожилых людей.

В январе сообщалось, что AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. По данным немецкого издания Bild, тогда одной из причин срыва поставок стал пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.