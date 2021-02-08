Испания отказалась использовать вакцину AstraZeneca для пожилых пациентов

Испания отказалась использовать для пожилых пациентов вакцину от коронавируса производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Ее получат только испанцы младше 55 лет, сообщает The Local.

Министерство здравоохранения страны таким образом согласилось с рекомендациями врачей из других европейских государств: они считают, что данных о ее эффективности и безопасности в отношении пациентов старшего возраста недостаточно.

Хотя регулятор Евросоюза одобрил прививку для использования в любом возрасте, министерство здравоохранения Германии установило максимальный возраст для ее получения на 65, а Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды и Швеция — на 55 годах, как и Испания.

По планам испанского минздрава вакцинироваться до конца лета должны более 70 процентов населения страны. Сейчас прививку получили чуть более двух миллионов человек из 46-миллионного населения.

В Южной Африке проблема с вакциной AstraZeneca оказалась еще острее: ученые усомнились в том, что она эффективна против распространенного там штамма вируса, и приостановили вакцинацию на время дополнительных исследований.