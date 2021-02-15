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В ЕС назвали срок окончания массовой вакцинации

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Фото: Globallookpress.com

В ЕС назвали срок окончания массовой вакцинации населения. Привить всех желающих должны до конца лета 2021-го, рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире BFMTV.

«Наша цель состоит в том, чтобы до конца лета вакцинировать всех, кто этого захочет. И мы надеемся, что в Европе желающих будет как можно больше», — отметил он. Еврокомиссар подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы этого добиться.

Он также напомнил, что сейчас в Евросоюзе одобрено три вакцины: совместная разработка компаний Pfizer/Biontech, препарат Moderna и препарат AstraZeneca. Еще две вакцины должны быть готовы к использованию в ближайшие недели.

Бретон подчеркнул, что для массовой вакцинации ЕС нужно наращивать производство. По его мнению, этого не стоит добиваться через строительство новых заводов: на это уходит еще около пяти лет.

ЕС уже столкнулся с проблемами при поставках вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок послужил пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.

Вакцинация в Евросоюзе стартовала 27 декабря 2020 года.

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