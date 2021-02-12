Жители стран Евросоюза захотели привиться российской вакциной в Крыму

Жители стран Евросоюза (ЕС) захотели привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в Крыму. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его слова приводит РИА Новости.

«К нам поступило ряд обращений по линии народной дипломатии от жителей из стран Европейского союза с желанием приехать в Крым и привиться российской вакциной. Они мотивируют свое обращение доверием к российской вакцине и именно к "Спутник V"», — сказал Гемпель.

По его словам, теоретически это вполне возможно, в настоящее время изучается возможный механизм приезда иностранцев в регион. «Детали сообщим, как будут улажены все организационные вопросы. Принципиальная заинтересованность есть», — пояснил он.

Вакцинация от COVID-19 стартовала в Крыму 15 декабря 2020 года.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Применение «Спутника V» на своей территории одобрили уже 12 стран. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.