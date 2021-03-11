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ЕС одобрил четвертую вакцину от коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил для использования в странах Евросоюза четвертую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Это препарат, разработанный Janssen-Cilag — подразделением американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что для успешного применения этой вакцины достаточно не двух доз, как у конкурентов, а одной. Считается, что это поможет ускорить вакцинацию европейцев.

Препарат, как и продукция фирм Pfizer, AstraZeneca и Moderna, рекомендован пациентам старше 18 лет.

Также эту вакцину одобрили в Канаде и Бахрейне, идут испытания в ЮАР. В США прививку препаратом этой фирмы также сделали возможной, однако главный инфекционист страны Энтони Фаучи выразил сомнения в том, что вакцинация одной дозой так же эффективна, как двумя: по его словам, переход на такой препарат может вызвать недоверие у людей и замедлить процесс вакцинации.

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