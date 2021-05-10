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В Германии сообщили об отсутствии нужных документов для поставок «Спутника V»

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Фото: Андрей Ольферт / РИА Новости

Министерство здравоохранения Германии не смогло назвать срок сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА Новости.

На брифинге в Берлине ведомство заявило, что положение дел о сертификации не изменилось, так как до сих пор представлены не все документы для процедуры.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций опроверг сообщения о тупике в переговорах о поставках «Спутника V» в Германию, считая, что против российской вакцины ведется активная и «хорошо профинансированная» политика для ее дискредитации. РФПИ добавил, что переговоры с немецкой стороной продолжаются, и вакцина может быть поставлена в Германию уже в июне этого года.

«Спутник V» с марта проходит процедуру экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением медицинских препаратов для использования в Европе.

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