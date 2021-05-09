РФПИ отреагировал на сообщения о тупике в переговорах с Германией по «Спутнику V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг сообщения о тупике в переговорах о поставках вакцины «Спутник V» в Германию. Комментарий появился в Telegram-канале вакцины.

«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей», — говорится в сообщении.

В РФПИ считают, что против российской вакцины ведется активная и «хорошо профинансированная» политика, цель которой дискредитировать ее. В истории фармацевтической индустрии задокументированы многочисленные факты использования прессы крупными компаниями для атак на конкурентов, подчеркнули в фонде.

Канал отмечает, что переговоры с немецкой стороной продолжаются. Вакцина «Спутник V» может быть поставлена в Германию уже в июне этого года «и не в ущерб поставкам в другие страны».

«"Спутник V" демонстрирует полную открытость, продолжая работу в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (EMA), несмотря на имеющуюся информацию о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки», — говорится в сообщении.

Ранее газета Bild написала, что переговоры по «Спутнику V» зашли в тупик из-за того, что Россия якобы не может поставить необходимое количество вакцины в необходимый Германии срок — в июне или июле 2021 года. Собеседники издания заявили, что что поставки должны были осуществляться за счет сокращения партий, отправляющихся в Индию, однако там резко обострилась ситуации с коронавирусом.