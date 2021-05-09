Переговоры по «Спутнику V» между Россией и Германией зашли в тупик

Переговоры между Россией и Германией по поставкам вакцины от коронавируса «Спутник V» зашли в тупик, утверждает немецкая газета Bilt, ссылаясь на рабочую группу в минздраве Германии. Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщает ТАСС.

По данным Bilt, переговоры затягиваются из-за того, что Россия не может поставить необходимое количество вакцины в необходимый Германии срок — в июне или июле 2021 года.

Собеседники издания отмечают, что поставки должны были осуществляться за счет сокращения партий, отправляющихся в Индию, однако там резко обострилась ситуации с коронавирусом. «Учитывая ситуацию в Индии, поставки в июне так или иначе немыслимы», — заявил источник.

Ранее сообщалось о намерении Германии купить 30 миллионов доз «Спутника V», о чем заявлял премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он утверждал, что если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) даст свое одобрение на использование вакцины, препарат будет приобретен летом в три этапа.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявляла, что закупка российской вакцины будет иметь смысл, если она получит сертификат EMA в ближайшее время, а не в течение месяцев.