В Германии заявили о планах купить 30 миллионов доз «Спутника V»

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер объявил о том, что ФРГ рассматривает возможность закупки около 30 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Reuters.

По словам Кречмера, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) даст свое одобрение на ее использование, препарат будет приобретен летом в три этапа.

«Мы хотим купить трижды по 10 миллионов доз "Спутника V" в июне, июле и августе. Это еще один кирпичик для ускорения темпов вакцинации в Германии», — заявил премьер.

При таком раскладе Саксония получит 500 тысяч доз или больше, в случае одобрения препарата в регионе. Покупкой будет заниматься федеральное правительство Германии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность самостоятельной закупки Германией «Спутника V», несмотря на решение членов ЕС. Однако политик убеждена, что применение вакцины недопустимо до регистрации препарата EMA.