Мир
 
Последние новости
122 иностранцам закрыли въезд в Россию на 40 лет после несогласованных акций
Посол ЕС отказался считать отношения с Россией дном
Луганск указал на отсутствие у Киева решимости для наступления в Донбассе
Возбуждено уголовное дело после обращения певицы Наргиз в полицию
Россияне не смогли платить за четверть потребительских кредитов
Теленок с двумя головами и четырьмя глазами попал на видео
Движение на юго-востоке Москвы ограничат из-за закрытия участка метро 
Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании
Назван сильнейший боевой надводный корабль мира
Россияне смогут общаться в сети по-новому
Новости партнеров
Прослушать новость

В Германии заявили о планах купить 30 миллионов доз «Спутника V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Магда Гибелли / РИА Новости

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер объявил о том, что ФРГ рассматривает возможность закупки около 30 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Reuters.

По словам Кречмера, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) даст свое одобрение на ее использование, препарат будет приобретен летом в три этапа.

«Мы хотим купить трижды по 10 миллионов доз "Спутника V" в июне, июле и августе. Это еще один кирпичик для ускорения темпов вакцинации в Германии», — заявил премьер.

При таком раскладе Саксония получит 500 тысяч доз или больше, в случае одобрения препарата в регионе. Покупкой будет заниматься федеральное правительство Германии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность самостоятельной закупки Германией «Спутника V», несмотря на решение членов ЕС. Однако политик убеждена, что применение вакцины недопустимо до регистрации препарата EMA.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Президент Южной Кореи захотел использовать в стране «Спутник V»
ВОЗ выразила заинтересованность в широком использовании вакцины «Спутник V»
Меркель оценила использование «Спутник V» до сертификации в Европе
Меркель допустила закупки Германией «Спутника V»