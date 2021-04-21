Меркель оценила использование «Спутник V» до сертификации в Европе

Канцлер Германии Ангела Меркель оценила использование российской вакцины «Спутник V» до ее сертификации в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, до регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) применение вакцины недопустимо. Канцлер считает, что это «не способствует солидарности в сообществе».

Меркель добавила, что не хотела бы, чтобы члены ЕС действовали сообща, только «когда это им подходит».

«ВОЗ всегда говорила нам [в ЕС]: вы не только рыночное пространство, вы региональное пространство с очень сильными связями на внутреннем рынке. При таком внутреннем рынке вы не можете рассчитывать на то, что вирус остановится на каких-то границах. Это значит, что, в идеале, мы должны были бы действовать всегда по-европейски сообща [в отношении эпидемиологических мер]», — заявила политик.

При этом 19 марта канцлер Германии допустила самостоятельные закупки Германией «Спутник V», если Евросоюз не достигнет общего решения. По мнению Меркель, Европа должна использовать любую вакцину, допущенную EMA.

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