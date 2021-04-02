Мир
 
Последние новости
В России предложили раздавать еду каждому пятому
Широков заявил об отказе преклонять колено и осудил действия российского арбитра
В МИД России ответили на слухи о грядущей войне с Украиной
Оставшийся без работы ведущий обратился к поклонникам с мольбой
Появилось видео столкновения самолетов в российском аэропорту
На Украине «порохоботство» назвали болезнью и сравнили ее с коронавирусом
Названы чаще других получающие российское гражданство иностранцы
Трехлетний ребенок заблудился и трое суток выживал в лесу
Раскрыто катастрофическое затопление суши по всему миру
Новости партнеров
Прослушать новость

Меркель посоветовали купить «Спутник V» напрямую у России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Канцлеру Германии Ангеле Меркель следует действовать вместе с Европой, чтобы сотрудничество по российской вакцине от коронавирусу «Спутник V» не обернулось провалом, но ни в коем случае не соглашаться на европейский «коллективный заказ». Об этом пишет журналист Николаус Долль в статье издания Die Welt.

Долль посоветовал немецкому правительству закупить препарат напрямую у России. Журналист также напомнил о «неуверенности», о которой заявила Меркель после возникновения проблем с вакциной от AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что привиться российским препаратом от коронавируса готовы 57 процентов жителей Германии.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mit Sputnik V muss es besser klappen
Подсчитан процент готовых привиться российской вакциной от коронавируса немцев
Названы сроки выпуска первой промышленной партии «Спутник V» в Белоруссии