Мир
 
Последние новости
В работе WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой
Российский теннисист Карацев впервые в карьере вышел в финал турнира ATP
Белый дом объяснил падение Байдена при подъеме на борт номер один
Число жертв коронавируса в Европе превысило миллион
Кейт Миддлтон вновь вышла в свет в старом пальто
Меркель заявила о готовности привиться вакциной AstraZeneca
Обвинившая отца в изнасиловании россиянка оказалась девственницей
У пытавшейся уехать из Европы на родину россиянки забрали ребенка
Смартфон Xiaomi раскритиковали за хрупкость
Новости партнеров
Прослушать новость

Меркель допустила закупки Германией «Спутника V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила самостоятельные закупки Германией российской вакцины против коронавируса «Спутник V», если Евросоюз не достигнет общего решения. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам совещания с главами германских регионов на тему вакцинации против коронавируса, сообщает ТАСС.

По мнению Меркель, Европа должна использовать любую вакцину, допущенную Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). «Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», — добавила она.

Ранее 19 марта Ангела Меркель заявила, что готова привиться вакциной против коронавируса компании AstraZeneca, однако ожидает своей очереди.

До этого представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе. Она отметила, что в разных странах темпы распространения заболевания отличаются. Тем не менее она призвала ускорить процесс вакцинации. При этом министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предупредил о недостатке вакцин в Европе для предотвращения третьей волны. По его словам, даже если поставки вакцин в ЕС стабилизируются, на вакцинацию всех групп риска уйдет не меньше нескольких недель.

15 марта суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Число жертв коронавируса в Европе превысило миллион
Мясников констатировал поражение Европы в борьбе с коронавирусом
В ВОЗ сравнили заболеваемость COVID-19 в России и Европе
Макрон назвал сроки «тяжелого периода» борьбы с пандемией