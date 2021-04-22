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Президент Южной Кореи захотел использовать в стране «Спутник V»

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Мун Чжэ Ин
Мун Чжэ Ин
Фото: Jeon Heon-Kyun / Reuters

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин захотел использовать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он поручил своим помощникам рассмотреть возможность применения российского препарата, передает РИА Новости со ссылкой агентство «Ренхап».

Администрация президента Южной Кореи уже рассматривает данные о вакцине.

«Учитывая беспокойство касательно поставок вакцин, советники высказали мнение о необходимости рассмотреть внедрение российской вакцины, на что президент Мун Чжэ Ин сказал: "Так и сделайте», — отметил источник в администрации президента.

Однако полномасштабное рассмотрение использования российской вакцины пока не ведется. В стране изучат данные об использовании вакцины в «иностранных государствах и Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA)».

23 марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вместе с супругой Ким Чжон Сук привились вакциной против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Президент заявил, что безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca подтверждены «на международном уровне». Кроме лидера страны и первой леди от коронавируса привились девять членов правительства Республики Корея.

Южная Корея заключила договоры на поставку в общей сложности 152 миллионов доз вакцины от компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen, Novavax и по программе вакцинации ВОЗ COVAX Facility. Сейчас в стране прививают вакцинами AstraZeneca и Pfizer.

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