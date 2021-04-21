ВОЗ выразила заинтересованность в широком использовании вакцины «Спутник V»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым, которая прошла в Женеве, выразил заинтересованность в широком использовании вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

В МИД сообщили, что глава организации высоко оценил вклад российской стороны в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ, включая глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. «Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины "Спутник-V" и других ответственных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов», — отметили в ведомстве.

В марте директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге похвалил борьбу России с пандемией COVID-19. «Россия установила самую высокую планку координации мер на всех уровнях: политическом, техническом, эпидемиологическом, социальном. Еще двумя критическими элементами были способность быстро увеличить уровень тестирования, действительно очень массовое, и второе — система здравоохранения, быстрый рост числа больничных мест», — сказал представитель ВОЗ.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.