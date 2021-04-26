Меркель назвала условие для закупки Германией «Спутника V»

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для закупки Германией российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ее слова передает ТАСС.

«Если сертификация будет получена очень скоро, то будет еще смысл закупить дозы "Спутника"», — сказала Меркель. Однако если это произойдет только через несколько месяцев, то к тому времени, по ее словам, в стране уже будет достаточное количество вакцины. «То есть вопрос о том, сколько мы для себя закажем, будет уже зависеть от этого», — добавила она.

При этом канцлер добавила, что данных для допуска российского препарата пока что недостаточно. Решающим фактором для этого является сертификация вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств.

Ранее Ангела Меркель заявила, что использование российской вакцины «Спутник V» до ее сертификации в Европе недопустимо. По ее мнению, это «не способствует солидарности в сообществе». При этом в марте канцлер допустила самостоятельные закупки «Спутника V» Германией, если Евросоюз не достигнет общего решения.



