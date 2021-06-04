Песков сообщил о возвращении Путина в офлайн-режим

Президент России Владимир Путин уже вернулся к работе в офлайн-режиме, но не полностью, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 4 июня.

«Все-таки пандемия еще не ушла, поэтому это такое плавное возвращение в прежний режим — насколько возможно стопроцентное возвращение в прежний режим. Вы видите, что мы вроде в офлайне, но все равно мы соблюдаем какие-то ограничения, в масках все», — сказал Песков.

Он добавил, что все необходимые ограничения, связанные с COVID–19, Путин соблюдает.

2 июня президент призвал россиян вакцинироваться против коронавируса и напомнил, что сам уже привился отечественной вакциной.

Путин сделал первый укол двухкомпонентной вакцины 23 марта. Через несколько дней после этого он рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. 14 апреля главе государства сделали вторую прививку.