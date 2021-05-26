Россия
 
Последние новости
Собчак раскритиковала МИД за бездействие после ареста россиянки в Минске
СВР объяснила нежелание Лондона раскрыть цель прилета Гесса в 1941 году
Свидетель признался в ложных показаниях по делу историка-расчленителя Соколова
Элджея поймали пьяным за рулем
Назван лучший гол сезона в чемпионате России по футболу
Путин пообещал повысить доходы россиян
Врач назвала первые симптомы приводящей к инвалидности неизлечимой болезни
Украина выслала и лишила вида на жительство десятки криминальных авторитетов
Мужчина потерял биткоины на 400 миллионов долларов из-за выброшенного ноутбука
Новости партнеров

Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pavel Golovkin / AP

Президент Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса в России, передает ТАСС.

По словам главы государства, принуждать делать прививку нельзя. При этом граждане должны сами осознать, что отказ от вакцинации опасен. Он отметил, что в стране созданы все условия для вакцинирования, а сам препарат надежный и безопасный.

Ранее в России разразилась дискуссия на тему законности введения обязательной вакцинации от COVID-19. Поводом стало заявление главы Якутии Айсена Николаева, который объявил о штрафах для предпринимателей за отказ сотрудников делать прививку. Позже власти республики отказались от этой идеи и сообщили, что работники по требованию начальства должны явиться в прививочный пункт, но могут написать написать отказ от укола.

26 мая стало известно, что комитет здравоохранения Волгоградской области рекомендовал медучреждениям не допускать к работе медиков без иммунитета к коронавирусу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В российских регионах оценили идею обязательной вакцинации от коронавируса
В российском регионе решили отстранять от работы врачей без прививки от COVID-19
Власти Якутии отказались от обязательной вакцинации против COVID-19