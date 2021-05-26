Президент Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса в России, передает ТАСС.

По словам главы государства, принуждать делать прививку нельзя. При этом граждане должны сами осознать, что отказ от вакцинации опасен. Он отметил, что в стране созданы все условия для вакцинирования, а сам препарат надежный и безопасный.

Ранее в России разразилась дискуссия на тему законности введения обязательной вакцинации от COVID-19. Поводом стало заявление главы Якутии Айсена Николаева, который объявил о штрафах для предпринимателей за отказ сотрудников делать прививку. Позже власти республики отказались от этой идеи и сообщили, что работники по требованию начальства должны явиться в прививочный пункт, но могут написать написать отказ от укола.

26 мая стало известно, что комитет здравоохранения Волгоградской области рекомендовал медучреждениям не допускать к работе медиков без иммунитета к коронавирусу.