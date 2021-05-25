Власти Якутии отказались от обязательной вакцинации против COVID-19

Обязательной вакцинации от COVID-19 в Якутии не будет, в постановлении санитарного врача речь шла об организации массовой прививочной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев, передает Telegram-канал «Подъем».

«Работник может отказаться [делать прививку]. Это его право. У нас же вакцинация добровольная. Речь идет о том, чтобы организовать массовую вакцинацию. Она не обязательная. Это, скорее, требования к работодателям, они должны создать условия для массовой вакцинации. Мы не обязываем людей», — отметил он.