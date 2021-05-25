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В России появился первый регион с обязательной вакцинацией от COVID-19

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Фото: Андрей Сорокин / пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия)

Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию жителей от COVID-19, сообщается на сайте правительства региона. Республика стала первым субъектом России, принявшим подобные меры.

В сообщении указано, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача республики об обязательной иммунизации населения. В связи с низкими темпами вакцинации глава Якутии Айсен Николаев потребовал ускорить этот процесс. Муниципалитетам и городам поручено издать соответствующие нормативные акты.

В первую очередь прививку должны получить работники летних лагерей, а также организаторы, участники и персонал, задействованные в проведении массовых мероприятий в республике. В целях защиты беременных вакцину обязаны получить все члены их семей.

В случае необоснованного отказа от вакцинации работник может быть не допущен к работе, а работодатель — получить штраф от 200 тысяч рублей. «Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества», — говорится в публикации.

19 мая заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса в России в исключительных случаях. Для этого требуется отдельное законодательное постановление властей. Заместитель министра здравоохранения страны Сергей Глаголев в ответ отметил, что делать прививку от коронавируса необходимо добровольно.

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