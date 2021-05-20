Эпидемиолог связал низкие темпы вакцинации в России с антипрививочниками

В России наблюдается низкий темп вакцинации от коронавируса — на 19 мая ее прошли 24 миллиона человек. Об этом заявил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс».

Эпидемиолог связал ситуацию в том числе с движением антипрививочников, которое «существовало во все времена».

По его словам, отмечаются «некие отставания» от желаемых показателей. Горелов также указал, что существует парадокс, который требует объяснения — он отметил разнообразие вакцин с одной стороны и низкие темпы вакцинации с другой.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Он уточнил, что уже подготовлены необходимые изменения в закон об иммунопрофилактике, а также добавил, что для этих целей понадобится дополнительное финансирование на сумму свыше 26 миллиардов рублей.

19 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. По его словам, этот вопрос должны проработать эксперты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос не обсуждался в Кремле.