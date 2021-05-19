Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Об этом он заявил в ходе выступления в режиме видеоконференции на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного юридического форума. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, все прививки в России носят добровольный характер, однако в исключительных случаях они могут стать обязательными.

«Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — сказал Медведев.

При этом политик обратил внимание, что добровольность вакцинации является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны — ценность отдельной жизни, с другой — защита всего населения. Ответы на эту тему, подчеркнул Медведев, придется давать юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила возможность обязательной вакцинации от COVID-19. По ее словам, этот вопрос является спорным, однако она бы «сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была».