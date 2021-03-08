Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила возможность обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Это очень спорный вопрос на сегодняшний день. Я не скажу однозначно. Во многих странах прививка обязательна. У нас это не так... Я бы сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была», — отметила она.

Ракова подчеркнула, что не хотела бы вводить обязательную вакцинацию всех препаратов. Она предположила, что прививки от COVID-19 могут и не быть обязательными, но есть другие заболевания, которые несут «колоссальные риски».

Ранее заммэра рассказала, что более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Москве. Ракова отметила, что вакцинация в столице проходит «очень хорошо». По ее словам, в Москве ежедневно вакцинируют от 10 до 15 тысяч человек.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января по поручению президента России Владимира Путина. В конце января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве около 500 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса.