Онищенко назвал условие для обязательной вакцинации питомцев от COVID-19

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал условие для обязательной вакцинации домашних животных от COVID-19. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, если появятся случаи инфицирования людей от животных, которые до этого заразились вирусом от человека, тогда придется рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации питомцев. Депутат отметил, что, насколько реализуется механизм заражения животного от человека, еще предстоит изучить. Он добавил, что, теоритически, человек может заразить кошку или собаку при тесном контакте.

Ранее директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург указал, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных, пояснил он. Так, в течение года человечество защитят с помощью хороших вакцин, однако к этому моменту будут заражены домашние животные.

31 марта стало известно о том, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков рассказал, что препарат получил название «Карнивак-Ков». На данный момент «Карнивак-Ков» является первым и единственным в мире профилактическим препаратом для животных.