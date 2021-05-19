Врач назвала способ предотвратить всплески COVID-19 в России

Предотвратить всплески COVID-19 в России можно с помощью вакцинации и высокой бдительности. Такой способ назвала врач-биофизик Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.

«Пока не будет популяционного иммунитета у 60-70 процентов людей, (...) мы все время будем сталкиваться с так называемыми волнами или всплесками заболеваемости. Более того, вирус продолжает мутировать, поэтому нужно соблюдать меры, о которых говорят эпидемиологи», — сказала Соседова.

По ее мнению, недавний рост заболеваемости происходил еще и потому, что за период майских праздников очень мало людей привились. Кроме того, новые всплески могут быть связаны с погодой. Например, летом солнечных дней больше, и иммунитет человека реагирует на инфекцию иначе.

«Безусловно, рост уровня инсоляции, витамин D — это повышение уровня иммунитета, просто крепче будет организм», — заключила Соседова. В то же время она подчеркнула, что в летний период нужно быть осторожнее тем, кто контактирует с другими людьми в местах отдыха. Врач призвала быть бдительнее и не посещать места с большим скоплением людей, а также соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Ранее ученый раскрыл связь между коронавирусом и здоровьем кишечника. По его словам, у людей, попавших в больницу с коронавирусом, микробиом кишечника был сильно поврежден, поэтому можно сделать вывод о связи между вирусом и нарушением.