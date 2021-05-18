В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки окончания пандемии в России. Прогнозом она поделилась в интервью «Комсомольской правде».

Руководитель ведомства указала, что эпидемиологические расчеты относительно окончания пандемии производятся с учетом статистических данных, и пока они лишь примерные.

Пытаясь дать ответ по срокам победы над коронавирусной инфекцией, ведомство исходит из того, что в стране должны вакцинировать по меньшей мере 60 процентов населения, подчеркнула Попова. При этом она указала, что по схожему принципу иммунизация 60 процентов россиян в прошлом году помогла избежать вспышки гриппа.

Глава ведомства выразила уверенность в том, что как только специалистам удастся привить достаточное количество соотечественников, в стране «наступит другая жизнь». «Если нам удастся как можно раньше (привить 60 процентов россиян), а это должно случиться, я абсолютно верю в желание наших россиян сохранить здоровье и проявить заботу о себе... <...> у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад», — заявила главный государственный санитарный врач России, отметив, что ожидает достигнуть показателя до наступления осени.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об опасности «черной плесени» на фоне COVID-19. В ведомстве указали, что «черная плесень», то есть мукормикоз, не является отдельным заболеванием и развивается на фоне ослабленного иммунитета, в том числе у заболевших коронавирусной инфекцией.

18 мая врач Николай Климко рассказал, что в России выявлены первые случаи заражения «черной плесенью» на фоне коронавируса.