Роспотребнадзор рассказал об опасности «черной плесени» на фоне COVID-19

«Черная плесень», то есть мукормикоз, не является отдельным заболеванием и развивается на фоне ослабленного иммунитета, в том числе у заболевших COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС. Ранее такие случаи впервые были выявлены в России.

«"Черная плесень" это повсеместно (практически во всех странах) распространенный микоз, сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды. Обычно он не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Вместе с тем, у некоторых заболевших COVID-19 действительно развивается это опасное заболевание. Грибок поражает носоглотку, глаза и легкие человека. Однако случаи, когда «черная плесень» может проявляться в таком виде, характерны для стран Юго-Восточной Азии, сообщили в ведомстве.

«Концентрация спор "черной плесени" в Индии за счет огромной влажности, высокой среднегодичной температуры многократно выше, чем в странах с умеренным климатом», — пояснили в пресс-службе.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что мукормикоз обычно развивается на фоне сильно ослабленного иммунитета. Она объяснила, что при лечении пациентов с COVID-19 применяют глюкокортикостероиды, чтобы «отключить» иммунную систему и подавить цитокиновый шторм, и так грибок может начать распространяться в организме.

18 мая врач Николай Климко рассказал, что в России выявлены первые случаи заражения «черной плесенью» на фоне коронавируса.